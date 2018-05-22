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22.05.2018 06:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье снесли незаконно построенную турбазу

Текст: Ольга Журман

Спасский районный суд удовлетворил исковые требования о сносе самовольной постройки, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

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Речь идет о базе отдыха "Радуга". Она была построена на земельном участке, находящемся в водоохранной зоне реки Спассовка и акватории заповедника "Ханкайский". По закону на этой территории строить нельзя. Кроме того, в акватории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая его задачам

Также база отдыха не была оборудована сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения.

Трехэтажное здание "Радуги" возводило АО "Спасскцемент", которое и исполнило решение суда.

Справка "РГ"

"Спасскцемент" входит в группу компаний "Востокцемент". Ее гендиректор Андрей Пушкарев сейчас находится под следствием. Арестован и его брат, экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев. Следствие полагает, что бывший мэр способствовал заключению контрактов на ремонт дорог с некой фирмой, которая покупала цемент у подконтрольных "Востокцементу" компаний.

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