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22.05.2018 19:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фото: Медвежонку из ижевского зоопарка подарили торт из мороженого

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска
Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска

Сотрудники ижевского зоопарка подарили белому медвежонку Пурге огромный двухъярусный торт из мороженого. Малыша решили порадовать в честь его первого юбилея - шесть месяцев, сообщили в пресс-службе зверинца.

Фото: depositphotos.com
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- К такому событию мы готовились заранее, а вот Пурга была неожиданно удивлена стольким вниманием к ней, первое время вела себя несколько настороженно. Зато выставленные в вольере сюрпризы сразу пришлись по вкусу ее маме Думке. Вкуснейший торт-мороженое, подаренный имениннице, исчез в считанные минуты, - рассказали в зоопарке.

Больше всего медвежонку понравилась его обертка сюрприза. Благодаря ей Пурга все-таки подошла к подаркам и кроме сладостей, нашла там настоящие детские игрушки, а потом играла и веселилась с ними в воде.

- Большой яркий желтый шар, никак не поддающийся медвежьим зубам, забавлял ее не один час. А радость праздничного момента с удовольствием разделили вместе с нами счастливые посетители зоопарка, - поделились подробностями в зверинце.

Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска

Напомним, полярный медвежонок родился в ижевском зоопарке в декабре прошлого года. Малыш появился на свет от пары белых медведей Айона и Думки. Видео рождения Пурги засняли сотрудники учреждения.

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