Нижегородец убил сожительницу, "приучая" ее к труду

38-летний житель Павловского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве, сообщает региональный СК.

По версии следствия, в июне прошлого года обвиняемый во время ссоры задушил 42-летнюю сожительницу, а потом спустил тело погибшей в подвал съемной квартиры, где закопал вместе с сумкой, где были личные вещи и документы. Затем стал снимать другую квартиру. Тело погибшей обнаружили только в январе.

Вскоре полиция задержала подозреваемого. Ранее судимый обвиняемый признал вину и заключен под стражу.

При допросе павловчанин пояснил, что погибшая нигде не работала и употребляла алкоголь, а он попытался вразумить сожительницу, но во время ссоры совершил преступление.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.