Под Саратовом простились с погибшим в Чечне полицейским

В Саратовской области похоронили старшего сержанта Кайрата Рахметова, погибшего при защите храма Михаила Архангела в Грозном.

Полицейский погиб вместе со своим напарником старшим сержантом Владимиром Горсковым, когда они пытались помешать вооруженным террористам захватить в заложники прихожан храма. Впоследствии нападавшие были уничтожены спецназом.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на главу Перелюбского района Геннадия Мотина, в районном центре, куда было доставлено тело полицейского, проститься с земляком пришли более двух тысяч человек. В дальнейшем траурный кортеж проследовал в родное село Кайрата Рахметова Пригорки, где состоялись его похороны.

Днем ранее старший сержант Владимир Горсков был похоронен также в своем родном селе Нижняя Банновка Саратовской области.

У Кайрата Рахметова остались маленькие сын и дочь. Власти региона сообщили, что оплатят похороны погибших правоохранителей. Как рассказал вице-губернатор Игорь Пивоваров, в областном правительстве сейчас выясняют, в какой еще помощи нуждаются семьи.