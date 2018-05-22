Саранск получит прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом

Регулярные прямые авиарейсы, которые свяжут столицу Мордовии с Санкт-Петербургом, стартуют 28 мая. Власти республики обещают поддержать это направление, в том числе и субсидированием перевозок.

Об этом шла речь на состоявшейся во вторник рабочей встрече главы РМ Владимира Волкова с гендиректором авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) Владимиром Объедковым.

Напомним, что S7 Airlines начала работу в обновленном к ЧМ-2018 аэропорту столицы Мордовии сразу после его открытия - в феврале текущего года. Сейчас перевозчик выполняет регулярные рейсы по маршруту "Саранск - Москва".

Как сообщил гендиректор авиапредприятия, продажи билетов на рейсы до Санкт-Петербурга уже открыты. При необходимости пассажиры из Саранска получат возможность продолжить путешествие с удобными стыковками в аэропорту Пулково. Сейчас S7 Airlines выполняет более 20 прямых рейсов из Санкт-Петербурга в города России и Западной Европы. Перелет оформляется единым билетом, а багаж можно будет сдать в Саранске и получить в пункте назначения.

Глава РМ подчеркнул, что для Мордовии очень важно иметь прямое авиасообщение с Северной столицей.

- Рейс удобен и для пассажиров, направляющихся в Санкт-Петербург по рабочим делам, и для отпускников, которые хотят посетить город на Неве с туристическими целями. Поэтому республика будет поддерживать развитие этого авианаправления, в том числе путем субсидирования перевозок, - отметил Владимир Волков.

По планам, с мая по август 2018 года авиакомпания будет выполнять перевозки по этому маршруту самостоятельно, без привлечения субсидий. А с сентября по декабрь, когда пассажиропоток по объективным причинам снижается, потребуется поддержка из федерального и региональных бюджетов.

Возможность с удобством добраться до Саранска рейсами S7 Airlines оценят и поклонники футбола, которые посетят матчи ЧМ-2018 на стадионе "Мордовия Арена".

Справка "РГ"

Авиарейсы Саранск - Санкт-Петербург будут выполняться по понедельникам и четвергам. Вылет из Санкт-Петербурга в 8:00, прилет в Саранск - в 10:15. Обратный рейс из Саранска отправляется в 10:55 и прилетает в аэропорт Пулково в 13:15. Пассажиров будут перевозить современные самолеты Embraer 170, в комфортном салоне эконом-класса смогут разместиться 78 человек. Время в полете составит два часа 15 минут.