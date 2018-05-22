СК: В Оренбуржье задержаны "Свидетели Иеговы"

Девять жителей Оренбуржья подозреваются в причастности к запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Трое из них задержаны, двоим суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, одному - домашний арест. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщил во вторник Следственный комитет России, в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности), части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Напомним, что решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года запрещена деятельность религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России".

- По данным следствия, подозреваемые, достоверно зная об этом, с апреля 2017 года по настоящее время на территории Оренбургской области организовывали деятельность структурного подразделения МРО "Свидетели Иеговы", путем созыва и проведения собраний, организации вербовки новых членов, доведения до участников собрания содержания текстов религиозной литературы, - уточнили в СК РФ.

Преступление было выявлено сотрудниками Центра по противодействию экстремизма, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД, а также УФСБ России по Оренбургской области.

Следователями регионального СК при силовой поддержке спецназа Росгвардии и УФСБ по месту жительства фигурантов в Оренбурге проведены обыски. Изъят большой объем литературы и электронные носители информации. Подозреваемым предъявлено обвинение.

Расследование продолжается.