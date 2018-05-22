В Башкирии впервые вручили медали "Родительская доблесть"

Новости

Польские СМИ рассказали о последствиях выхода Украины из СНГ 04:44
Экс-начальника Камчатского спасотряда МЧС обвинили в хищении 04:41
В Чили 14 священников заподозрили в сексуальных домогательствах 04:18
Израильская авиация атаковала морскую полицию в секторе Газа 04:10
В Якутии со дна реки Лена всплыла труба газопровода 03:59
Женщина впервые возглавила прокурору штата Нью-Йорк 03:35
В США выступили против поставок оружия Саудовской Аравии 03:17
Немецкое издательство выпустило карту с российским Крымом 03:00
РФ выступила в ООН против санкций в отношении депутатов 02:44
Илон Маск обещал улучшить характеристики электромобиля Model 3 02:39
Устроивший стрельбу во Флориде мужчина был ликвидирован 02:17
Стали известны подробности первого применения истребителей F-35 в бою 02:05
ЕС не исключил новых мер по защите своих компаний от санкций по Ирану 01:44
Шесть граждан США пострадали при посадке самолета в Гондурасе 01:23
В акциях протеста во Франции приняли участие 139 тысяч человек 01:08
Букер 2018 года получила польская писательница Ольга Токарчук 00:50
Посольство РФ: Глава британского МИД продолжает агрессию к России 00:47
Жителей Флориды по ошибке предупредили о нападении зомби 00:22
В США стартовала ракета Falcon 9 с семью спутниками 00:21
Москвичи увидят коллекцию редких ретроавтомобилей 22.05.2018
В РЖД определили сроки ограничений для дебоширов из "черных списков" 22.05.2018
После аварии на Кутузовском четверо находятся в тяжелом состоянии 22.05.2018
В России могут снизить акцизы на бензин для стабилизации цен на топливо 22.05.2018
В результате стрельбы во Флориде пострадал один человек 22.05.2018
Минтранс РФ утвердил запретные зоны для судоходства во время ЧМ-2018 22.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
22.05.2018 22:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Награда за воспитание

В Башкирии впервые вручили медали "Родительская доблесть"
Текст: Гульназира Ишбердина (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск №7572 (109)
Медаль "Родительская доблесть" в Башкирии утвердили еще в 2014 году, но лишь в 2018-м она нашла своих обладателей. Ее вручили во время родительского форума четырем семьям.
Первые медали "Родительская доблесть" в Башкирии получили сразу четыре семьи. Фото: Пресс-служба администрации главы Республики Башкирия Первые медали "Родительская доблесть" в Башкирии получили сразу четыре семьи. Фото: Пресс-служба администрации главы Республики Башкирия
Первые медали "Родительская доблесть" в Башкирии получили сразу четыре семьи. Фото: Пресс-служба администрации главы Республики Башкирия

У Валерия и Галины Семеновых из 18 ребятишек 15 - приемные. "Мы хотели вырастить их порядочными людьми, которые нашли бы свое место в жизни. Теперь можем уверенно сказать: у нас все получилось. Те, кто уже вылетел из родительского гнезда, имеют образование или учатся в вузах, работают, растят своих детей", - поделился глава семейства Валерий Семенов.

Супруги признались, что новая награда для них имеет большое значение, ведь это признание главного дела их жизни - воспитания детей.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай
На Алтае наградили сотрудницу МВД, маршировавшую на параде без туфли

Вместе с Семеновыми на сцену для получения медали поднялись и супруги Зайнуллины - Галия Хакимьяновна и Самат Ишбулатович. 18 лет назад их сын Ринат геройски погиб при исполнении воинского долга под Урус-Мартаном.

- В ходе боя бронетранспортер, в котором находился сын, был подбит. Ринат до последнего огнем пулемета отражал нападение боевиков. И уже будучи раненным взорвал гранатой себя и пытавшегося захватить его в плен бандита, - рассказывает отец героя.

Ринат всего несколько дней не дожил до своего 20-летия и навечно остался молодым. Потерю ребенка, конечно, не восполнить никакими наградами, но родным важно знать, что подвиг их сына помнят и чтут.

Медали "Родительская доблесть" также получили супруги Самигуллины и Чудовы. В обеих семьях воспитали знаменитых спортсменов. Алина Самигуллина - победительница паралимпийских игр 2016 года, Максим Чудов - биатлонист, трехкратный чемпион мира.

Вместе с медалью награжденные получили сертификаты на сто тысяч рублей.

Главное сегодня

Доллар упал ниже 61 рубля впервые с апреля
Мадуро распорядился выслать из Венесуэлы старшего дипломата посольства США
В Дебальцеве выросло число пострадавших при подрыве автобуса
На Кубани глава поселка уволился после резонансного убийства
Правительство утвердило снижение трансферта из бюджета на пенсии