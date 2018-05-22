В Башкирии впервые вручили медали "Родительская доблесть"

Медаль "Родительская доблесть" в Башкирии утвердили еще в 2014 году, но лишь в 2018-м она нашла своих обладателей. Ее вручили во время родительского форума четырем семьям.

У Валерия и Галины Семеновых из 18 ребятишек 15 - приемные. "Мы хотели вырастить их порядочными людьми, которые нашли бы свое место в жизни. Теперь можем уверенно сказать: у нас все получилось. Те, кто уже вылетел из родительского гнезда, имеют образование или учатся в вузах, работают, растят своих детей", - поделился глава семейства Валерий Семенов.

Супруги признались, что новая награда для них имеет большое значение, ведь это признание главного дела их жизни - воспитания детей.

Вместе с Семеновыми на сцену для получения медали поднялись и супруги Зайнуллины - Галия Хакимьяновна и Самат Ишбулатович. 18 лет назад их сын Ринат геройски погиб при исполнении воинского долга под Урус-Мартаном.

- В ходе боя бронетранспортер, в котором находился сын, был подбит. Ринат до последнего огнем пулемета отражал нападение боевиков. И уже будучи раненным взорвал гранатой себя и пытавшегося захватить его в плен бандита, - рассказывает отец героя.

Ринат всего несколько дней не дожил до своего 20-летия и навечно остался молодым. Потерю ребенка, конечно, не восполнить никакими наградами, но родным важно знать, что подвиг их сына помнят и чтут.

Медали "Родительская доблесть" также получили супруги Самигуллины и Чудовы. В обеих семьях воспитали знаменитых спортсменов. Алина Самигуллина - победительница паралимпийских игр 2016 года, Максим Чудов - биатлонист, трехкратный чемпион мира.

Вместе с медалью награжденные получили сертификаты на сто тысяч рублей.