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22.05.2018 10:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове ребенок около получаса висел на балконе шестого этажа

Текст: Андрей Андреев (Киров)

СУ СКР по Кировской области начало доследственную проверку по факту противоправных действий в отношении мальчика, который полчаса висел на балконе шестого этажа.

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Звонок о том, что 11-летний ребенок висит, зацепившись за край балкона квартиры на улице Сурикова, областного центра, поступил в полицию около 16 часов 21 мая. После чего на место происшествия выехали сотрудники МЧС со специальной техникой. Все это время, ориентировочно около 25 минут, пока не завершилась операция по спасению, сверху его за руки держала мать, а с балкона снизу - соседи. Другие соседи внизу держали одеяло на случай, если ребенок сорвется. По этой причине спасательный куб, привезенный с собой, сотрудники МЧС разворачивать не стали.

Из машины МЧС была выдвинута лестница, и по ней спасатели спустили ребенка вниз. Он тут же был отправлен на скорой помощи в больницу, здоровье мальчика вне опасности, травм он не получил.

Почему ребенок оказался за балконом, пока неизвестно. По одной из версий, этому мог способствовать конфликт с матерью. По данному факту СУ СКР по региону начало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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