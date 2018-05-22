По завершении чемпионата мира по футболу 2018 года VIP-ложи на стадионе "Мордовия Арена" переоборудуют под фитнес-залы, а гостиничные комплексы уровня "четыре звезды" продадут под жилье по цене 50-55 тысяч рублей за квадратный метр.

Об этих и других вариантах использования наследия мундиаля шла речь в ходе визита в Саранск временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018. Столица Мордовии стала последним городом-организатором в маршруте делегации. Осмотрев построенный к футбольному празднику стадион-сорокапятитысячник, на котором буквально накануне состоялся третий тестовый матч, сенаторы поинтересовались дальнейшей судьбой главного спортивного объекта республики. Напомним, что "Мордовия Арена" - стадион-трансформер: после турнира верхние трибуны можно будет снять. В итоге здесь останется 29 тысяч мест - для 300-тысячного Саранска это оптимально.

- Почти вся "начинка" на стадионе - российского производства, - рассказал министр целевых программ республики Алексей Меркушкин. - Мы старались по максимуму использовать продукцию мордовских предприятий: цемент, кирпич, бетон, кабель, светотехнику. Пока не делаем сами лишь спортивный свет, который нужен для обеспечения качественной телевизионной картинки.

Из трех оборудованных к мундиалю в городе площадок с натуральным газоном на двух, где в дни ЧМ-2018 будут проходить тренировки команд, по завершении турнира покрытие заменят на искусственное - оно гораздо практичнее и дешевле в уходе.

Самые дорогие билеты на матчи выкуплены в скайбоксы (VIP-ложи): просторные комфортабельные залы с панорамным видом на поле. В Финляндии их нередко переоборудуют под сауны: в ходе оздоровительных процедур посетители наблюдают за футбольными баталиями. На "Мордовия Арене" решили поступить проще - после мундиаля любой из скайбоксов с минимальными затратами способен превратиться в отличный фитнес-зал.

Много пяти- и четырехзвездочных отелей Саранску не нужно, поэтому позже часть из них продадут под квартиры

В подтрибунных помещениях также с успехом могут разместиться спортивные клубы и центры. Обсуждается вариант открытия здесь филиала республиканской школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе имени Алексея Мишина. Кроме того, эти площади могут использоваться под коммерческие цели: стадион должен зарабатывать.

В том, что объект будет востребован и после футбольного первенства, сомневаться не приходится: всего за несколько лет вокруг арены вырос современный микрорайон, в котором проживает около 30 тысяч человек.

- Еще недавно на этом месте было болото, - пояснил генеральный директор строительной компании Игорь Синичкин.

А по соседству со стадионом расположились восемь ярких новеньких высоток - комплекс "Тавла", или "олимпийская деревня" мундиаля. Проект стал результатом государственно-частного партнерства: регион взял на себя подготовку территории, внешние сети, разработку проектно-сметной документации и частично субсидировал застройщику ставку по кредиту. Четыре здания строились как гостиницы - суммарно здесь 439 номеров. В дни матчей они примут гостей турнира, а потом просторные комфортабельные номера с современной отделкой и кондиционерами продадут под квартиры. Закупленную в счет бюджета мебель из номеров передадут социальным учреждениям республики.

Остальные четыре дома "Тавлы" инвестором изначально предназначались для продажи. При этом четверть фонда - 117 квартир - застройщик передает для размещения там силовиков в дни мундиаля. Другие квартиры в этих зданиях уже выкуплены. Жилье здесь пользуется повышенным спросом - дома обеспечены парковочными местами, в микрорайоне имеются два детских садика, школа, больницы, торговый центр, поликлиника, а после ЧМ-2018 рядом появится еще и первый в городе аквапарк.

Мнение

Андрей Кутепов, председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018:

- Строительство гостиничных объектов, которые в дальнейшем будут использованы под жилье, - это уникальный опыт, такого нет нигде. Мы уже думаем о том, как будет использоваться созданная инфраструктура, кто будет тренироваться на этих стадионах, а кто - тренировать: поднимаем вопросы достойной зарплаты физкультурных тренеров, чтобы обеспечить приток молодых специалистов.