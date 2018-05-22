Красноярский СК проверит видео, на котором учительница унижала детей

В Красноярске следователи начали проверку по факту снятого учеником 4 класса школы №46 скандального видео, где учительница унижает детей, помешавших ей пить чай.

В подобных действиях есть признаки преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником"), пояснили в СУ СК региона.

По данным ведомства, учительница, позволившая себе "нелицеприятные слова" в адрес школьников, уже уволена из школы.

Следователи готовятся к опросу всех сторон конфликта. В результате проверки будет принято процессуальное решение.