Новосибирские ученые создали порошок от скрытого голода

Специалисты новосибирского Института химии твердого тела (ИХТТМ) СО РАН разработали капсульную форму препаратов, способных справиться с так называемым скрытым голодом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией химии твердого тела ИХТТМ Игоря Ломовского, под этим понятием подразумевается недостаток нужных организму элементов.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мире от такого недуга страдают более двух миллиардов человек. А возникает скрытый голод из-за несоответствия качества современных продуктов принципам здорового питания и потребностям организма в питательных веществах и витаминах.

- Один из эффективных методов решения проблемы скрытого голода - это разработка новых продуктов питания, обогащенных незаменимыми нутриентами, - говорит Игорь Ломовский. - Мы придумали, как инкапсулировать флавоноиды, или антиоксиданты из рябины, зеленого чая, зверобоя и калины в полисахаридные матрицы. В результате получается порошок, который можно добавлять в хлеб, хлебобулочные изделия, напитки, молочные продукты и так далее.

Как отметил ученый, капсульная форма позволяет добавлять в еду большое количество вещества, повышая пищевую ценность готового продукта. Что немаловажно, это никак не повлияет на его вкус. Полисахариды растворяются не сразу и начинают работать уже в организме, выводя при этом вредные вещества. Сейчас ученые проводят исследования пищевой ценности препаратов. Не исключено, что продукт поступит на рынок в ближайшие несколько лет.