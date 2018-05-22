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22.05.2018 11:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские ученые создали порошок от скрытого голода

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Специалисты новосибирского Института химии твердого тела (ИХТТМ) СО РАН разработали капсульную форму препаратов, способных справиться с так называемым скрытым голодом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией химии твердого тела ИХТТМ Игоря Ломовского, под этим понятием подразумевается недостаток нужных организму элементов.

Российские ученые разрабатывают препарат для погружения в "зимнюю спячку"

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мире от такого недуга страдают более двух миллиардов человек. А возникает скрытый голод из-за несоответствия качества современных продуктов принципам здорового питания и потребностям организма в питательных веществах и витаминах.

- Один из эффективных методов решения проблемы скрытого голода - это разработка новых продуктов питания, обогащенных незаменимыми нутриентами, - говорит Игорь Ломовский. - Мы придумали, как инкапсулировать флавоноиды, или антиоксиданты из рябины, зеленого чая, зверобоя и калины в полисахаридные матрицы. В результате получается порошок, который можно добавлять в хлеб, хлебобулочные изделия, напитки, молочные продукты и так далее.

Как отметил ученый, капсульная форма позволяет добавлять в еду большое количество вещества, повышая пищевую ценность готового продукта. Что немаловажно, это никак не повлияет на его вкус. Полисахариды растворяются не сразу и начинают работать уже в организме, выводя при этом вредные вещества. Сейчас ученые проводят исследования пищевой ценности препаратов. Не исключено, что продукт поступит на рынок в ближайшие несколько лет.

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