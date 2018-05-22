В конце этой недели бывший заместитель председателя Иркутского областного суда Николай Новокрещенов может оказаться фигурантом громкого дела о миллионной взятке.

Такое представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина будет рассмотрено Высшей квалификационной коллегией судей.

О скандальном происшествии в областном суде Иркутска стало известно еще осенью 2017 года. Тогда советник губернатора области рассказал журналистам, что судья Новокрещенов задержан. А еще чиновник сказал, что судья успел сам написать заявление об отставке.

Поводом для задержания, по словам чиновника администрации, стала взятка в 8 миллионов рублей.

Просьбу руководителя следственного ведомства России разрешить возбуждение дела против судьи рассмотрят фактически спустя полгода. Это не затягивание расследования.

По закону судьи считаются чиновниками с особым статусом, против которых нельзя сразу завести уголовное дело. Закон прописывает весьма сложную процедуру уголовного преследования людей с особым статусом - судей, депутатов, адвокатов и прочих. И писать ходатайство может лишь сам Бастрыкин.

Как следует из его ходатайства, Новокрещенову должны инкриминировать получение взятки в особо крупном размере. По информации местных СМИ это дело может быть связано с сыном Новокрещенова - судьей Арбитражного суда области.

На этой неделе Высшая квалифколлегия будет рассматривать сразу несколько представлений главного следователя России Александра Бастрыкина.

Так, он просит "выдать" для возбуждения против них уголовных дел кроме иркутского судьи судью Арбитражного суда Алтайского края Евгения Русских, которого хотят обвинить в нарушении ПДД. Еще следователей интересует районный судья Чукотки Владислав Акулов, которому грозит статья 118 Уголовного кодекса - "причинение тяжкого вреда здоровью".

За семь лет в суд были направлены уголовные дела на 101 судью за совершение разных преступлений

На этой неделе Бастрыкин еще попросит ВККС разрешить следователям исполнить судебное решение и заключить под стражу судью Арбитражного суда Москвы Ирину Баранову. По мнению СКР, она своими действиями помогла рейдерскому захвату здания в Москве за 100 000 евро и 4000 долларов, полученных от бизнесмена Михаила Чернова. Баранова, считает следствие, склонила другую судью к вынесению решения в пользу взяткодателя.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете РФ, с 2011 года по 1 квартал 2018 года в суд были направлены уголовные дела в отношении 101 судьи за совершение самых разных преступлений. Из этого числа 31 судья привлечен к ответственности за коррупцию.