В Барнауле подростка обварило кипятком из трубопровода

В Барнауле следственные органы начали проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой 16-летний подросток получил ожоги обеих ног.

- На пересечении улиц Сизова и Калинина произошел порыв трубопровода с горячей водой, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Оказавшийся в эпицентре коммунальной аварии 16-летний мальчик получил ожоги обеих ног и был доставлен в городской ожоговый центр.

По словам Людмилы Рязанцевой, по факту ЧП сейчас проводится доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить причины аварии и оценить действия лиц, отвечающих за эксплуатацию коммунальных сетей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.