В Красноярске эвакуировали терминал аэропорта из-за пожарной тревоги

В красноярском аэропорту из-за сработавшей в 7:44 по местному времени пожарной сигнализации эвакуировали терминал, обслуживающий внутренние рейсы, передает ТАСС.

К проверке были привлечены 24 человека и шесть единиц техники. В это время обслуживание прилетающих рейсов было организовано через терминал 3, пассажиров - через терминал 2.

В 9:00 работа терминала была восстановлена. Открытого огня пожарные не обнаружили.

Очевидцы произошедшего рассказали, что после тревоги в здании ощущался запах дыма.