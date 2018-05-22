Суд Ленинского района Новосибирска вынес решение, которое юристы называют опасным прецедентом. По иску агентства недвижимости с горожанки взыскали 60 тысяч рублей - риелторы утверждают, что это их законное вознаграждение за оказанные информационные услуги клиентке. Вот только один нюанс - показом все и ограничилось. Сделка не состоялась.

Бывшая клиентка агентства недвижимости "Грановит" (она попросила не называть ее фамилию) подписала договор оказания информационных услуг с риелторами в декабре 2016-го: второпях, в подъезде, перед показом квартиры. Вариант ее устроил, однако шли месяцы, а в новое жилье она так и не въехала. По ее словам, в агентстве делали все, чтобы сделка не состоялась. Почти через полгода волокиты продавец квартиры разорвал договор с агентами. Соответственно, отказалась от услуг "Грановита" и сама клиентка. А через несколько недель обнаружила на просторах интернета "сбежавшую" от нее квартиру. Посредником выступала уже другая фирма. Новоселье состоялось, а через какое-то время бывшую клиентку "Грановита"... вызвали в суд.

Риелторы утверждали, что клиентка намеренно расторгла договор с ними перед покупкой квартиры, чтобы не платить им вознаграждение. Она же собирается доказать, что это не так: ведь семья, приобретая жилье, оплатила услуги того посредника, к которому обратился продавец.

- Я считаю этот случай вопиющим, - сказала "РГ" адвокат Елена Пешкова. - Получается, перед первым показом подписав договор с агентством, потребитель лишает себя возможности когда-либо купить эту квартиру без услуг этого посредника - под угрозой выплаты крупной суммы. Нельзя допускать, чтобы такой прецедент был создан.

Юристы утверждают, что такое пожизненное "рабство" у риелторов противоречит основам гражданского права

Решение Ленинского суда Новосибирска будет обжаловано. Между тем в Новосибирской ассоциации риелторов "РГ" сообщили, что с нарушениями договоров сталкиваются часто: "Клиенты-покупатели при заключении предварительного договора знакомятся с продавцами. А затем, когда агенты начинают уже готовить сделку, фиктивно отказываются от нее, например, сообщив, что изменились семейные обстоятельства. Предварительный договор расторгается, а клиенты все-таки приобретают квартиру, но услуги агентства не оплачивают". Однако можно ли стричь всех клиентов под одну гребенку?..