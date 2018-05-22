Видео: Ливень с градом размыл дороги в Дагестане

#РИА_Видео

Обрушившиеся на Дагестан ливневые дожди с градом затопили несколько районов республики. Буквально за полчаса в ловушке оказались дома, дворы, огороды и улицы pic.twitter.com/pIw4oaJI6g — РИА Новости (@rianru) 22 мая 2018 г.

В Дагестане подсчитывают ущерб от сильнейшего ливня с градом, который прошел в республике 21 мая. По информации Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, больше других пострадала территория Акушинского и Левашинского районов.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагомедов, в четырех населенных пунктах (Наскент, Уллуая, Карлабкинский и Эбдалаинский) произошло частичное повреждение внутрисельских дорог (в общей сложности около двух километров) и одного самодельного пешеходного моста. Серьезный ущерб нанесен сельхозугодиям на площади около 80 гектаров.

Сейчас создана муниципальная комиссия по оценке ущерба, которой предстоит просчитать общий урон, нанесенный разбушевавшейся стихией. При этом в ведомстве отмечают, что социально значимые объекты не пострадали, отключений газо-, водо- и энергоснабжения не было. Из домовладений было подтоплено только одно частное подворье, с территории которого вода уже ушла.