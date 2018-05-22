Белорусские издания представили на книжном салоне в Петербурге

Современная белорусская проза, произведения классиков и уникальные краеведческие исследования представили белорусские издатели на XIII Санкт-Петербургском международном книжном салоне.

Как сообщает посольство Республики Беларусь в России, всего на стенде представлено более 500 изданий. При формировании экспозиции особое внимание уделили книгам, приуроченным к Году малой Родины в Беларуси.

В рамках книжного салона прошли презентации книжных новинок издательств "Мастацкая лiтаратура" и "Беларусь". Петербургская публика приняла их с большим интересом.

Санкт-Петербургский международный книжный салон ежегодно проходит на Манежной площади города. В рамках форума издательства представляют свои новинки, писатели встречаются с читателями, критики читают лекции, а в рамках деловой программы обсуждается будущее печатных изданий.