Культура
22.05.2018 11:00
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Белорусские издания представили на книжном салоне в Петербурге

Современная белорусская проза, произведения классиков и уникальные краеведческие исследования представили белорусские издатели на XIII Санкт-Петербургском международном книжном салоне.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
В Санкт-Петербурге в тринадцатый раз открылся книжный салон

Как сообщает посольство Республики Беларусь в России, всего на стенде представлено более 500 изданий. При формировании экспозиции особое внимание уделили книгам, приуроченным к Году малой Родины в Беларуси.

В рамках книжного салона прошли презентации книжных новинок издательств "Мастацкая лiтаратура" и "Беларусь". Петербургская публика приняла их с большим интересом.

Санкт-Петербургский международный книжный салон ежегодно проходит на Манежной площади города. В рамках форума издательства представляют свои новинки, писатели встречаются с читателями, критики читают лекции, а в рамках деловой программы обсуждается будущее печатных изданий.

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