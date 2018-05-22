Под Псковом в ДТП с детским автобусом пострадали десять человек

Количество пострадавших в аварии с экскурсионным автобусом в Струго-Красненском районе Псковской области увеличилось до десяти. Медицинская помощь потребовалась восьмерым детям и двоим взрослым.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Остальные дети были отправлены в Псков.

В автобусе находилось 26 детей, два педагога и водитель. Все дети - ученики школы псковской школы №12, учатся в 7-м и 8-м классах.

Ранним утром они отправились в Петербург на экскурсию. Но возле деревни Цапельки водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают правоохранители.