Число раненных в ДТП с детским автобусом под Псковом выросло до 14-ти

Участок федеральной трассы Р-23, где утром попал в аварию экскурсионный автобус, перекрыли. Водителям советуют искать пути объезда.

Как сообщает пресс-служба правительства Псковской области, после ДТП за медицинской помощью обратились 14 человек, из них 12 — школьники. Также травмы получил водитель и один из педагогов.

Напомним, утром в Струго-Красненском районе Псковской области автобус марки Neopkan, в котором находились 29 человек, из них 26 школьников, вылетел в кювет из-за плохого самочувствия водителя.

По предварительным данным, некоторые из получивших травмы детей не были пристегнуты ремнями безопасности.