Калининградская таможня задержала тонну контрабандных сигарет

Крупную партию табачных изделий, не заявленных в документах, обнаружила таможня при попытке ввоза в Калининградскую область.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, грузовой автомобиль с сигаретами прибыл на международный автомобильный пункт пропуска "Чернышевское" на границе с Литвой.

Груз, согласно предоставленным товаросопроводительным документам, следовал транзитом через территорию Литовской Республики в адрес одной из калининградских компаний. Однако обнаружилось, что фактический вес транспортного средства с товаром превышает заявленный в документах.

В ходе досмотра таможенники нашли "лишний" товар в грузовом отсеке автомобиля - сто коробок сигарет общим весом 1070 килограммов. Нелегальный табачный груз изъят, а в отношении забывчивого перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Сообщение недостоверных сведений о весе товара".