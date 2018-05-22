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22.05.2018 23:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Заказной" на дороге

За недобросовестную конкуренцию псковских перевозчиков призвали к ответу
Текст: Ульяна Вылегжанина (Псковская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7571 (108)
В Псковской области транспортную компанию, которая под видом заказных перевозок обслуживала регулярные междугородние маршруты, призвали к ответу за нарушение закона о защите конкуренции. Предприниматель получил предупреждение от антимонопольной службы. Сейчас он должен либо прекратить незаконную деятельность, либо получить лицензию и другие разрешительные документы. В противном случае ему грозит серьезное разбирательство и, возможно, крупный оборотный штраф.

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" обязывает получать лицензию все транспортные компании, которые перевозят пассажиров на автобусах и маршрутках вместимостью более восьми человек. Единственное исключение - нерегулярные рейсы, формируемые в соответствии с нуждами заказчиков. Например, автобусы, везущие группы туристов на экскурсии.

Этой лазейкой в законодательстве активно пользуются "серые" предприниматели практически во всех регионах СЗФО. В Псковской области они организовали целую сеть псевдозаказных перевозок между крупными муниципалитетами. Транспорт ходит по твердому расписанию, забронировать место на рейсе может любой желающий. Отличие от официальных регулярных рейсов только одно - на лобовое стекло автобуса или маршрутки крепится табличка "Заказной".

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
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При этом привлечь предпринимателей к ответственности сложно. Особенно если водитель автобуса не отказывается предъявить договор фрахтования или заказ-наряд на предоставление транспортного средства.

В Псковской области в ситуацию вмешалась антимонопольная служба. В региональное Управление ФАС поступили жалобы на организатора регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршруту "Псков - Пыталово - Псков" под видом заказных рейсов.

- Мы пришли к выводу, что компания своими действиями нарушает положения федерального закона "О защите конкуренции", - комментирует ситуацию руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец. - Ведь она не тратит силы и средства на получение соответствующей лицензии, на участие в конкурсе на право осуществления перевозок по указанному маршруту. Отсутствие этих финансовых и временных затрат дает "псевдозаказному" перевозчику необоснованные преимущества перед его добросовестными конкурентами.

Отличие от официальных регулярных рейсов одно - на лобовое стекло крепится табличка "Заказной"

Предприниматель пытался убедить антимонопольщиков, что автобусы ходят из Пскова в Пыталово и обратно по заказу клиентов.

Но специалисты УФАС выяснили: при бронировании заявки на поездку на сайте компании появлялось расписание движения транспорта. А возможность самостоятельно определить время отправления, без которой теряется смысл заказных перевозок, отсутствовала.

- Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаторов заказных перевозок, безусловно, нуждаются в совершенствовании, - продолжает Ольга Милонаец. - Российские законодатели работают над подобными поправками, но пока они не вступили в силу.

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