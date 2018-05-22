Создатели "Маши и Медведя" засудили вологжанку из-за футболки

Арбитражный суд Вологодской области оштрафовал предпринимательницу из Череповца за футболку с изображением героев мультсериала "Маша и Медведь".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Арбитражного суда Вологодской области, женщине предстоит выплатить правообладателям 30 тысяч рублей.

Представители правообладателя нашли футболку с мультяшными персонажами в августе прошлого года, практически сразу в суд поступило исковое заявление, что товарные знаки используются незаконно.

Претензии были предъявлены к предпринимательнице, которая и продавала футболки.

При определении суммы компенсации представители создателей сериала руководствовались следующей арифметикой: в 10 тысяч они оценили ущерб от использования изображения Маши, 10 - компенсация за Медведя и столько же за характерную надпись, которая также является зарегистрированным товарным знаком. Суд счел претензии правообладателя правомерными и удовлетворил их в полном объеме.