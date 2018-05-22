В Петербурге к ЧМ-2018 снимут новые серии "Ералаша"

Как минимум семь серий нового сезона юмористического журнала "Ералаш" будут посвящены казусам на футбольном поле.

Как сообщили "РГ" на студии, всего в сезоне будут семь серий. Снимут их в Петербурге.

В кадр попадут как знаковые футбольные объекты, такие как стадион "Санкт-Петербург", так и рядовые футбольные поля, трибуну и раздевалки.

В студии отметили, что набор юных актеров, готовых сняться в продолжении легендарного тележурнала, продолжается.

Всего в новом сезоне запланировано до пятидесяти серий. Они будут посвящены проблемам, которые волнуют каждого школьника.