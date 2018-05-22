В Петербурге отменили единственную маршрутку до Пулково

В Петербурге от станции метро "Московская" до аэропорта Пулково перестала курсировать маршрутка №К-39. Таким образом, добраться до воздушной гавани пассажиры теперь смогут только на больших автобусах.

Как сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет Пулково, маршрутку отменили в соответствии с распоряжением комитета по транспорту.

По мнению чиновников, эта мера будет способствовать оптимизации маршрутной сети. Таким образом, у пассажиров теперь остается два автобусных маршрута до аэропорта: №39, следующий от станции метро "Московская" со всеми остановками и №39Э - экспресс.

Стоит отметить, что автобусы обладают большой вместимостью, в то время как на отмененном маршруте работали микроавтобусы. Кроме того, маршрутки уезжали в парк в 23.00, а последний автобус из аэропорта уходил в 01.30.

Тем не менее, отмененные маршрутки пользовались спросом у пассажиров. Если автобусы приезжали раз в 15-20 минут, то маршрутки курсировали раз в пять минут.