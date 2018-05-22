Семь сотрудников Мариинки госпитализированы с отравлением

В Санкт-Петербурге 12 сотрудников Мариинского театра одновременно заболели острым гастроэнтеритом. Семеро из них госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

- В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора выехали в театр для проведения расследования, - пояснили корреспонденту «РГ» в пресс-службе ведомства. - Место, где именно произошло заражение кишечной инфекцией, еще предстоит выяснить.

Известно, что семеро пострадавших сейчас находятся в Боткинской больнице в состоянии средней степени тяжести. Остальные лечатся в домашних условиях. Болезнь у всех протекает в виде острого гастроэнтерита.