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22.05.2018 22:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экскурсия в кювет

В Псковской области опрокинулся школьный автобус, который направлялся в Санкт-Петербург
Текст: Вера Черенева (Псковская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7572 (109)
Следователи выясняют обстоятельства ДТП у деревни Цапельки в Псковской области. 22 мая рано утром автобус вылетел в кювет. За несколько минут до аварии водителю стало плохо, но он продолжил движение. Автобус не перевернулся лишь чудом. Он перевозил детей. Ученики школы N12 ехали на однодневную экскурсию в Санкт-Петербург.
В автобусе находились ученики псковской школы № 12, которые ехали на однодневную экскурсию в Санкт-Петербург. Фото: УМВД по Псковской области В автобусе находились ученики псковской школы № 12, которые ехали на однодневную экскурсию в Санкт-Петербург. Фото: УМВД по Псковской области
В автобусе находились ученики псковской школы № 12, которые ехали на однодневную экскурсию в Санкт-Петербург. Фото: УМВД по Псковской области

Выезжали в шесть утра. Через полтора часа, как говорит официальный представитель ГУ МЧС по Псковской области Юрий Черепицкий, водителю стало плохо, и он не справился с управлением. Перед этим автобус вынесло на встречку. К счастью, дорога в это время была пуста. Педагоги сразу же стали звонить в экстренные службы. С травмами средней тяжести госпитализировали водителя, у 12 детей и педагога легкие повреждения - ушибы, ссадины. По предварительным данным, многие из пострадавших детей не были пристегнуты. Почему учителя и водитель за этим не проследили, сейчас выясняется.

Фото: AP
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Уже известно, что поездку организовал индивидуальный предприниматель. Как рассказала "РГ" завуч школы по воспитательной работе Татьяна Григорьева, с ним учебное заведение сотрудничает уже 12 лет. У него есть два автобуса - один Neoplan на 30 мест, тот самый, который разбился, и еще один микроавтобус. У предпринимателя числится в штате водитель, но в тот день он сам находился за рулем.

- Поездка была оформлена по всем правилам, - утверждает Григорьева. - За несколько дней до выезда мы подали документы в ГИБДД, ранним утром водителя обследовал врач, автоинспекторы убедились в том, что автобус исправен, проверили все сопроводительные бумаги.

Тем не менее оформление всех документов и медкомиссия в шесть утра не предотвратили ЧП: люди в больнице, автобус разбит. Интерес к перевозчику уже проявили в прокуратуре и Ространснадзоре. Ведомства проведут проверку. Следователи выясняют, в какой именно момент предпринимателю стало плохо за рулем и имел ли он возможность остановиться на обочине, не подвергая жизнь детей опасности.

Выезжали в шесть утра. Через полтора часа водителю стало плохо, и он не справился с управлением

Школьники и педагоги, которые не получили травм, уже вернулись в Псков. За ними прислали резервный автобус. Ни о каком продолжении экскурсии не могло быть и речи. Татьяна Григорьева говорит, что до конца учебного года школа отменила все выезды.Дело в том, что в последующие дни школьники из других классов должны были отправиться в Санкт-Петербург на этом же самом автобусе. Времени, чтобы заменить транспорт, уже нет.

- Сейчас у нас в школах аврал, все туркомпании, которые занимаются перевозками школьников, работают на пределе: перед окончанием учебного года все хотят вывезти учеников на экскурсию в Петербург или в Белоруссию, - говорит завуч. - Поэтому найти свободный автобус в этот период нереально.

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