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22.05.2018 09:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД взяло на особый контроль дело о ДТП с пьяным гаишником в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

По поручению первого замминистра МВД РФ генерал-полковника полиции Александра Горового в Ялту на место вчерашнего смертельного ДТП с участием сотрудника ялтинского ГИБДД выехали сотрудники Центрального аппарата МВД России. Они проведут тщательную проверку и изучат все обстоятельства происшествия. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

- Если вина сотрудника будет установлена, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, и он понесет ответственность в соответствии с законодательством, - заявила ркуководитель пресс-службы министерства Ольга Кондрашова. - Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Пьяный инспектор ГИБДД спровоцировал смертельное ДТП в Крыму

В отношении виновника ДТП, в котором погибла женщина-водитель и ее годовалый ребенок, возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Трагедия произошла на трассе Ялта-Севастополь в районе Стройгородка. Старший инспектор ДПС ГИБДД по Ялте в свободное от службы время ехал за рулем автомобиля Mercedes пьяный и не справился с управлением. Он вылетел на "встречку", где столкнулся с автомобилем Кia, что двигался во встречном направлении.

После удара о Kia Mercedes продолжил движение и врезался еще в автомобиль ВАЗ. Помимо погибших водителя Kia и ее ребенка, в этой автокатастрофе есть пострадавшие - второй пассажир Kia и восьмилетний пассажир из ВАЗа.

Сейчас водитель Mercedes задержан, с ним проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Водители, проезжавшие в этот вечер по трассе Ялта-Севастополь, обратили внимание на агрессивное вождение владельца Mercedes: гаишник несколько раз совершал обгон через сплошную линию, подвергая опасности жизнь других участников движения.

Следствие назначило судебно-медицинскую и автотехническую судебные экспертизы. Вскоре суд решит вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения полицейскому.

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