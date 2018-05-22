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22.05.2018 19:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Дону построили более полумиллиона квадратных метров жилья

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)
В Ростовской области с начала года сдали в эксплуатацию около 650 тысяч квадратных метров жилья. Больше половины этой площади - 62 процента приходится на индивидуальных застройщиков.
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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Как заметил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, годовая программа по строительству жилья в регионе уже выполнена на 27,6 процента. При этом некоторые районы ушли далеко вперед, построив уже больше половины от намеченного плана. В лидерах Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, Шахты, Азовсий, Аксайский и Сальский районы. При этом, по словам замгубернатора темп роста строительства в области превысил 10 процентов относительно показателей такого же периода 2017 года.

Хорошим стимулом для застройщиков в Ростовской области стали ипотечные программы. Только лишь за первые три месяца текущего года жители получили 6693 ипотечных кредита в общей сложности на 11,8 миллиарда рублей.

Серьезное подспорье для ростовчан - "Народная ипотека", благодаря которой потенциальные покупатели квартир могут получить бюджетные субсидии. По условиям "Народной ипотеки" необходимо открыть на 4-6 лет банковский накопительный вклад с ежемесячным пополнением не менее чем на три и не более чем на 10 тысяч рублей. На этот же счет ежемесячно начисляется бюджетная субсидия в размере 30 процентов от суммы внесенных средств. По окончании срока накопления участник проекта оформляет ипотечный кредит на 6-9 лет со ставкой 6-7 процентов годовых.

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