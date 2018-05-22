На Кубани подростка заподозрили в убийстве многодетной матери

Центральный аппарат Следственного комитета России расследует жестокое убийство многодетной матери, которое произошло 13 мая в поселке Псебай Краснодарского края. Обвинение по п "д,ж,к" ч 2 ст 105 УК РФ предъявлено двум молодым людям, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, вечером 13 мая подозреваемые - 16-летний юноша и его 20-летний соучастник - выпивали в одном из кафе поселка Псебай. Там они встретили 40-летнюю женщину, с которой был знаком один из убийц. Как только женщина собралась возвращаться домой, молодые люди вызвались ее проводить. В пути один из них ударил жертву по голове, после чего оба надругались над ней. Чтобы скрыть факт насилия, один из нападавших задушил женщину. Ее тело было спрятано в кустах.

В ведомстве добавили, что убитая - мать пятерых детей. Сейчас оба подозреваемых задержаны, проводится допрос свидетелей и родственников погибшей. Кроме того, следователи ищут иных возможных соучастников преступления.