Пьяный инспектор ГИБДД спровоцировал смертельное ДТП в Крыму

В Крыму пьяный инспектор ГИБДД спровоцировал аварию, в которой погибли два человека. ДТП с участием трех автомобилей произошло примерно в 18:40 на трассе Ялта - Севастополь - Гаспра.

Mercedes выехал на встречку и столкнулся сначала с КIA, а затем с ВАЗ 2110. На месте происшествия от полученных травм скончались женщина-водитель КIA и ее годовалый ребенок. Пострадали еще несколько человек.

В СК РФ по Крыму сообщили, что уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника ГИБДД, который управлял Мерседесом в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан. Следствие назначило судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы.