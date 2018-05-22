Под Ростовом обезвредили банду "медицинских фантомасов"

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области полиции удалось задержать налетчиков, совершавших разбойные нападения на ломбарды и аптеки. Грабители врывались в помещения в камуфляжной одежде, скрывая лица под медицинскими масками и солнцезащитными очками. Угрожая оружием, забирали деньги. Банда состояла из трех человек: двое орудовали на выбранных объектах, один поджидал в машине.

- Преступники действовали быстро и слаженно, нападали днем. Войдя в помещения, направляли оружие на кассира и вынуждали его отдать деньги, затем скрывались на автомобиле, - сообщает пресс-центр главного управления МВД по Ростовской области.

Налетчикам в масках удалось ограбить три аптеки, ломбард, автозаправочные станции и несколько магазинов.

Взяли их после серии нападений в Ростове, по горячим следам. В автомобиле были найдены камуфляжная одежда, оружие, патроны и нож. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".