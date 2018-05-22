Новости

Калининградские таможенники задержали тонну контрабандных сигарет 13:08
Постпред РФ: США некомпетентны в вопросе ядерного соглашения с Ираном 13:07
Началось создание ведомственной судебной охраны 13:07
Экс-главу администрации Нижнего Новгорода суд арестовал заочно 13:04
В Крыму отдых в 2018 году не подорожал 13:01
В Туле покажут редкую версию "Брестской крепости" 12:56
Введение штрафов за использование анонимайзеров одобрили во II чтении 12:55
Россотрудничество может пересмотреть формат работы на Украине 12:48
Под Калининградом Су-24 разбомбили "врага" с учетом сирийского опыта 12:48
BBC и HBO совместно снимут биографический сериал о лесбиянке 12:48
Предприниматели дали оценку перспективам российской экономики 12:36
Курганская прокуратура заблокировала сайт по продаже редкой рыбы 12:34
Петербургский водитель стал призером гонки на троллейбусах 12:33
Семь сотрудников Мариинки госпитализированы с отравлением 12:24
СМИ: Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь 12:24
Президент Сингапура пригласила Путина посетить страну в ноябре 12:19
В Иране назвали причину массового отравления грибами 12:12
Самолет МЧС вылетел для ликвидации пала травы в Хабаровском крае 12:11
Дума приняла во втором чтении законопроект о блокировке кредитных карт 12:10
Взрыв произошел на заводе в Беларуси 12:06
Госдума призвала США "не волноваться" из-за неудачных испытаний ракет 12:05
Смоленский школьник умер на уроке физкультуры 11:59
Видео: выходит сериал о Борисе Годунове - с Безруковым и Сухоруковым 11:56
Депутаты приняли в основном чтении законопроект о "Мобильном избирателе" 11:51
В Крыму ответили на заявление Киева о необходимости разрушить мост 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
22.05.2018 13:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму отдых в 2018 году не подорожал

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Стоимость отдыха в Крыму в этом сезоне останутся на уровне прошлого года. Об этом сообщил на заседании крымского правительства министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Турпоток в Крым вырастет на 20 процентов благодаря мосту и аэропорту

- Стоимость обслуживания в объектах размещения осталась на уровне прошлого года, а на отдельных объектах даже снизилась. Особенно заметно снижение в сегменте малых отелей, - подчеркнул министр.

В курортный сезон в Крыму будут работать 550 коллективных средств размещения, в том числе 71 объект для отдыха и оздоровления детей. Также запланировано открытие семи новых гостиниц на 400 номеров. 

Волченко также рассказал, что ведущие туроператоры России разработали пакетные туры, в том числе за счет собственных полетных программ. Благодаря этому Крым впервые дал самые низкие предложения в стране на майские праздники сегменте двух и трех "звезд".

Фото: depositphotos.com
Курортный сбор в Крыму отложили на год

В сезоне 2018 года в Крыму пройдет более 200 событийных мероприятий. Среди них - велопарад в Евпатории и детский карнавал, фестиваль водных видов спорта "Желтый батискаф" в Саки, банный фестиваль в Бахчисарайском районе.

Крым с начала года принял уже более 660 тысяч туристов. 

Главное сегодня

В Крыму ответили на заявление Киева о необходимости разрушить мост
Введение штрафов за использование анонимайзеров одобрили во II чтении
АвтоВАЗ снимет с производства Lada Priora, Kalina и Granta
Пушков: Отказ Болгарии от "Южного потока" был ошибкой
Английские фанаты намерены устроить беспорядки во время ЧМ-2018