В Крыму отдых в 2018 году не подорожал

Стоимость отдыха в Крыму в этом сезоне останутся на уровне прошлого года. Об этом сообщил на заседании крымского правительства министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

- Стоимость обслуживания в объектах размещения осталась на уровне прошлого года, а на отдельных объектах даже снизилась. Особенно заметно снижение в сегменте малых отелей, - подчеркнул министр.

В курортный сезон в Крыму будут работать 550 коллективных средств размещения, в том числе 71 объект для отдыха и оздоровления детей. Также запланировано открытие семи новых гостиниц на 400 номеров.

Волченко также рассказал, что ведущие туроператоры России разработали пакетные туры, в том числе за счет собственных полетных программ. Благодаря этому Крым впервые дал самые низкие предложения в стране на майские праздники сегменте двух и трех "звезд".

В сезоне 2018 года в Крыму пройдет более 200 событийных мероприятий. Среди них - велопарад в Евпатории и детский карнавал, фестиваль водных видов спорта "Желтый батискаф" в Саки, банный фестиваль в Бахчисарайском районе.

Крым с начала года принял уже более 660 тысяч туристов.