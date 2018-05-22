В свердловском поселке загорелись жилые дома

В поселке Красный Яр на севере Свердловской области тушат крупный пожар: горят 8 строений, из которых два - дома, вы которых живут три человека. Площадь пожара, по информации регионального МЧС, составляет 300 квадратных метров.

"Пожар произошел из-за перехлеста электропроводов возле одного из домов, а из-за штормового ветра пламя перекинулось на соседние постройки", - передает пресс-служба ведомства.

На данный момент пожар локализован, угрозы распространения огня дальше нет. Никто в результате происшествия не пострадал.

Администрация муниципального образования пообещала предоставить временное жилье погорельцам.

Между тем

Ураганный ветер, который достигал 25 метров в секунду, нарушил электроснабжение в регионе. По данным филиала МРСК Урала, без света остались 50 населенных пунктов (в общей сложности 16,4 тысяч человек) в Сысертском, Невьянском, Ирбитском, Артемовском, Серовском, Кировградском, Краснотурьинском, Верхотурском городских округах, а также - в Ревде. Энергетиков приступили к ликвидации технологических нарушений.