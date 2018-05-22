Уникальным опытом, полученным в том числе и в Сирии, делятся российские военные специалисты на третьей Международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам. Она проходит 22-23 мая в Московской области под руководством начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

Большой опыт по обезвреживанию мин-ловушек есть и у полиции. Фото: РИА Новости

Самое главное и интересное - участники конференции узнают, что такое самодельное взрывное устройство, из чего оно состоит и каких типов бывает.

Это только кажется, что пусть примитивную, но мощную бомбу может собрать каждый школьник на кухне или в гараже, почерпнув нужную информацию из интернета. А ингредиенты - купить в аптеке или в магазине бытовой химии.

Эту же иллюзию подпитывает Голливуд, показывая, как Стивен Сигал на кухне буквально из ничего мастерит ужасно мощную бомбу. Уже почти десятилетие организованная преступность и террористы пользуются услугами не доморощенных самоделкиных, а опытных специалистов. Устройства монтируются не на коленке, а в хорошо оборудованных лабораториях. У серьезного криминалитета, тем более террористов, есть возможность оплатить и современное оборудование, и необходимые материалы, и квалифицированный персонал.

По сути, самодельное взрывное устройство - только по названию самодельное. На самом деле в нем все - промышленного производства, только нестандартного веса и внешнего вида. Поэтому принято международное определение СВУ - таковым оно считается, если есть хотя бы один посторонний компонент.

Еще двадцать - десять лет назад у уголовников и террористов главными источниками взрывчатки были "черные копатели" и взорвавшиеся артиллерийские склады - их в 90-е годы в воздух взлетело не менее десятка. Из найденных боеприпасов выплавляли тротил, доставали гексоген. А затем в своих лабораториях фасовали по нужному весу и емкостям, укладывали в безобидные внешне предметы - детские игрушки, дамские сумочки, бытовую технику, портсигары, брелки, авторучки. Так получались бомбы-ловушки.

Нередко использовали артиллерийский и черный порох, который запихивали в металлические емкости от баллончиков для сифона вплоть до консервных банок. Это - для точечного поражения. Мощность взрыва - небольшая, конкретного человека достанет гарантированно, но окружающие, скорее всего, не пострадают.

Сегодня террористы делают самодельные бомбы в основном из компонентов, изготовленных промышленным путем. Используют разные способы подрыва: с помощью детонатора, химической реакции, электрического импульса. И саперу важно с первого взгляда распознать, какая бомба перед ним и как ее безопасно обезвредить.

Террористы чаще всего используют самый удобный для них вариант - электрический импульс.

Если схематично, то электроды вживляются в взрывчатое вещество, от небольших батареек или аккумуляторов резко нагреваются, и устройство срабатывает. Достаточно только замкнуть цепь. А вот как ее замкнуть? Можно делать это механически - наступила жертва на замаскированную кнопку и погибла.

Но с появлением новых технологий задача боевиков упростилась. Сигнал они посылают дистанционно - с мобильного телефона, пейджера, любого прибора, излучающего радиоволны. И устанавливают бомбу в любое принимающие сигналы устройство, хоть в видеорегистратор. Известны случаи, когда в конструкции взрывателей использовались китайские радиоуправляемые игрушки.

Именно поэтому саперы применяют специальные устройства, подавляющие любые радиосигналы. Их стали использовать еще в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, устанавливая на воинские эшелоны.

Гости конференции увидят, как бороться со смертоносными изделиями террористов - состоится показ практических действий подвижной группы разминирования на многофункциональном мобильном комплексе разминирования и с применением мобильного робототехнического комплекса "Уран-6". Еще им покажут защитную амуницию сапера, средства поиска мин, продемонстрируют, как содержат и дрессируют собак-саперов.