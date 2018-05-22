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22.05.2018 19:13
Рубрика: Спорт

Победили спозаранку

Женская сборная России начала второй этап Лиги наций с победы
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7572 (109)
Второй этап Лиги наций женская сборная России проводит в корейском Сувоне. Соперницами команды Вадима Панкова станут сборные Южной Кореи, Германии и Италии.

Напомним, что в первом мини-турнире, который прошел в Екатеринбурге, россиянки добились побед над Аргентиной и Таиландом - 3:1 и уступили голландкам - 0:3.

Из того поражения были сделаны выводы, и в матче против команды Италии наши девушки смотрелись очень уверенно. Отсюда и победа - 3:0 (26:24, 25:12, 25:23). Не помешал нашей команде и тот факт, что из-за смены часовых поясов игра проходила рано утром по московскому времени.

После четырех игр россиянки занимают второе место в турнирной таблице с девятью очками в своем активе

Напомним регламент Лиги наций. Как сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола, на предварительном этапе все команды играют друг с другом по одному разу. Круговой турнир проходит в пять игровых уик-эндов. На каждой игровой неделе в разных странах мира проводятся четыре мини-турнира для квартетов команд. Всего на предварительном этапе состоится 120 матчей, каждая сборная сыграет по 15 встреч.

Первичный критерий для распределения мест в турнирной таблице - победы. В случае их равенства у двух или более команд учитывается количество набранных очков: победа со счетом 3:0 или 3:1 - 3 очка, победа 3:2 - 2 очка, поражение 2:3 - 1 очко, поражение 1:3 или 0:3 - 0 очков. При равенстве и этого показателя далее считаются соотношение сетов и соотношение игровых очков.

Фото: РИА Новости
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Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно Китай как организатор решающей стадии выходят в "Финал шести", который состоится 27 июня - 1 июля в Нанкине.

"Финал шести" Лиги наций с участием лучших команд планеты пройдет с 27 июня по 1 июля в китайском Нанкине. Интересно, что Международная федерация волейбола (ФИВБ) изначально определила 12 "основных" команд, которые при любом результате сохранят прописку в Лиге наций на следующий сезон-2019: это Россия, Бразилия, Германия, Голландия, Италия, Китай, Корея, Сербия, США, Таиланд, Турция, Япония. Потерять место в Лиге наций может только кто-то из четверки так называемых "команд-претендентов": Аргентина, Бельгия, Доминиканская Республика, Польша.

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