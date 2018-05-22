Россотрудничество может пересмотреть формат работы на Украине

В связи с инцидентами в Киеве Россотрудничество рассматривает возможность изменения формата работы на Украине. Об этом заявила глава агентства Элеонора Митрофанова.

"Я не считаю, что нужно идти на какие-то героические жертвы там, чтобы держать флаг", - цитирует ее ТАСС.

В то же время она отметила, что "работу мы не будем закрывать".

Митрофанова также добавила, что на представительство в Киеве оказывается "настолько сильное давление, что работать стало практически невозможно".

9 мая в Киеве радикалы напали на главу представительства Россотрудничества Константина Воробьева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню. Они облили его нечистотами и зеленкой.

Ранее в МИД РФ рассказали, что за нападением радикалов на главу Россотрудничества кроется стремление "окончательно выдавить" Россию с Украины и уничтожить культурную связь между странами.