"Около 100 тысяч человек владеют русским в Афганистане, что неудивительно: Россию и Афганистан связывают давние и добрые отношения в области образования," - пишет в своем эссе "Язык без санкций. Профессионализм или мужество требуются сегодня педагогу-русисту" на XVIII Пушкинский конкурс "РГ" учитель русского языка Наргис Афганьяр. Она - преподаватель русского как иностранного.

"Я с удовольствием учу молодых афганцев читать, писать, говорить и глубоко радуюсь, когда они начинают понимать великое слово Александра Сергеевича Пушкина, Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого," - рассказывает русист.

По мнению Наргиз, никакие санкции не вытеснят русский язык из Афганистана: "Несмотря на культурную и языковую экспансию Запада, теле- и радиопередачи ведущих российских спутниковых каналов пользуются популярностью в госучреждениях Афганистана, в общественно-политических, научных и деловых кругах, а также в медиа-сообществе, что способствует улучшению имиджа России в ИРА". И это, уверена она, вызвано новыми ожиданиями, которые испытывают афганцы в связи с возрастающей ролью России на региональном и международном уровнях, укреплением позиций русского языка как универсального инструмента общения в странах бывшего СССР, которые афганцы рассматривают как важных политических и торгово-экономических партнеров.

"Русский по праву сохраняет за собой статус мирового и остается важнейшим инструментом приобщения других народов к российской культуре, одним из ключевых факторов формирования позитивного восприятия России в мировом сообществе," - пишет в своем эссе преподаватель.

Впрочем, есть и сложности, с которыми сталкиваются педагоги-русисты. Среди них - тяжелая военно-политическая ситуация, которая становится преградой для преподавания и изучения русского языка в Афганистане.

"Государство поддерживает отношения с США и это очень сильно влияет на русскоязычных, не так уже легко преподавать русский язык", сообщает педагог, но отмечает, что русский язык по-прежнему остается основным иностранным языком в Афганистане в силу того, что преобладающая часть национальных кадров страны была подготовлена в вузах бывшего СССР и России. Значительное число государственных чиновников, занимающих высокие должности, военных, многие представители академических кругов, да и многие простые афганцы, в той или иной мере владеют русским языком. Однако они предпочитают не афишировать, что учились в российских вузах, вынуждена признать Наргиз. Впрочем, есть все основания полагать, что изучение русского языка в Афганистане переживает период нового подъема.

"Сотни студентов различных афганских вузов изучают русский язык и русскую литературу, и их число постоянно растет. Мало того, в настоящее время в высших учебных заведениях Российской Федерации обучаются около 300 граждан Афганистана. В самой стране изучение "великого и могучего" также востребовано. В ведущем вузе Афганистана - Кабульском государственном университете - русский язык осваивают почти 200 студентов," - подкрепляет факты статистикой Наргиз.

Интересно отметить, что, несмотря на катастрофическое сокращение численности российской диаспоры, Афганистан до сих пор находится в лидерах (по крайней мере в Азии) по количеству людей, владеющих русским языком. Русский язык в Афганистане ожидает период нового подъема, заключает наш конкурсант.