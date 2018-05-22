Тренерский штаб во главе с Хорхе Сампаоли включил в состав 23 игрока, в том числе форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Накануне он в рекордный пятый раз стал обладателем "Золотой бутсы" - приза лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов по итогам сезона 2017/2018.

В то же время в Россию не приедут один из лучших бомбардиров чемпионата Италии, нападающий "Интера" Мауро Икарди и полузащитник "Зенита" Леандро Паредес.

- Безумно хотел и мечтал сыграть в этой футболке. Сейчас душа болит из-за того, что я не смогу этого сделать, - написал Паредес в Instagram.

Напомним, что Аргентина, дважды получавшая главный трофей - в 1978 и 1986 годах, на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии.