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22.05.2018 19:08
Рубрика: Спорт

Месси на месте

Аргентина назвала состав на ЧМ-2018
Сборная Аргентины по футболу, которая считается одним из фаворитов чемпионата мира-2018, определилась с окончательной заявкой на турнир, стартующий в России 14 июня.
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7572 (109)

Тренерский штаб во главе с Хорхе Сампаоли включил в состав 23 игрока, в том числе форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Накануне он в рекордный пятый раз стал обладателем "Золотой бутсы" - приза лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов по итогам сезона 2017/2018.

Фото: LLUIS GENE / AFP
Месси стал пятикратным обладателем "Золотой бутсы"

В то же время в Россию не приедут один из лучших бомбардиров чемпионата Италии, нападающий "Интера" Мауро Икарди и полузащитник "Зенита" Леандро Паредес.

- Безумно хотел и мечтал сыграть в этой футболке. Сейчас душа болит из-за того, что я не смогу этого сделать, - написал Паредес в Instagram.

Напомним, что Аргентина, дважды получавшая главный трофей - в 1978 и 1986 годах, на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии.

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