И на Потсдамских встречах, которые завершились в день, когда президент РФ Владимир Путин вручил букет цветов федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, и на второй конференции "Диалог Форт- Росс", который начался в Великом Новгороде вскоре после того, как Хиллари Клинтон пришла в русской ушанке на выпускную церемонию в Йельский университет, немало времени было посвящено светлому прошлому в отношениях между Россией и ее западными партнерами.

В большей степени о прекрасных минувших днях вспоминали в Великом Новгороде, что было естественно, так как российско-американский диалог на этот раз помимо обсуждения проблем энергетического сотрудничества был посвящен роли архивов в современном мире и особо архивам и музеям Русской Америки. Об этом говорили в Берлине, где проходили 21-е Потсдамские встречи, посвященные актуальным проблемам российско-германских политических и экономических отношений.

Наша страна не без оснований рассматривала Германию как ключевого партнера в Европе

С немцами нас связывает история не менее чем тысячелетняя, чему легко найти подтверждения в том же Великом Новгороде, одном из прославленных городов Ганзейского союза. Во многом благодаря породненности с германскими династиями, подарившими нам великую русскую императрицу Екатерину Великую, благодаря глубинным связям с немцами, чья культура стала частью нашей национальной жизни (достаточно вспомнить "Обломова"), нам удалось сравнительно быстро преодолеть трагедию двух мировых войн ХХ века, казалось бы навсегда разрушивших вековые связи между двумя народами. В Восточной Германии, в ГДР, за годы ее существования побывали не менее 30 миллионов советских людей. И все это предопределило ту политику примирения, которая сделала возможной и "восточную политику" Вилли Брандта и Эгона Бара, и позицию СССР в процессе объединения двух Германий. После распада СССР ФРГ выстраивала особые отношения с новой Россией, а наша страна не без оснований рассматривала Германию как ключевого партнера в Европе.

Наши отношения ухудшились до 2014 года, - увы, предостережения, прозвучавшие в "мюнхенской речи" В.В. Путина не были расслышаны. Но и после нее, и после известных событий на Украине, когда из-за европейских санкций был нанесен серьезный урон отношениям между нашими странами, в гуманитарной сфере мы старались сохранить статус-кво. Делать вид, будто в других сферах нашего взаимодействия все остается по-прежнему, было невозможно, но тем не менее и мы, и немцы старались сохранить все возможные проекты в области гуманитарного сотрудничества.

С середины 2017 года успешно проходит "перекрестный год" региональных обменов, который завершится в сентябре 2018-го. 2018-2020-й станут годами "академических и образовательных партнерств", в рамках которых будет подготовлена и представлена "дорожная карта" научного сотрудничества на ближайшие десять лет. В немецком ведомстве культуры и СМИ, в министерстве иностранных дел Германии готовы поддержать "Российский сезон", который пройдет в разных федеральных землях ФРГ в 2019 году, и готовы рассмотреть возможность проведения немецкого сезона в России. 75-летие Победы над фашизмом, 75-летие Потсдамских соглашений, 30-летие объединения Германии и другие памятные даты 2020 года будут отмечены рядом серьезных культурных проектов.

В Германии готовы поддержать "Российский сезон", который пройдет в разных федеральных землях ФРГ в 2019 году

Сквозной темой 21-х Потсдамских встреч, собравших беспрецедентно большое количество участников, в том числе депутатов бундестага и Государственной Думы, представителей МИД ФРГ, включая госминистра Михаэля Рота, стала убежденность в необходимости диалога по всем вопросам взаимных интересов. Не только гуманитарных, но политических и экономических. Диалога, в котором важно расслышать друг друга и определить пути возможного компромисса к выгоде друг друга.

На второй конференции "Диалога Форт-Росс", который во вторник завершился в Великом Новгороде, не было иллюзий по поводу быстрого изменения вектора в российско-американских отношениях. При том что российские "Транснефть", "Совкомфлот" давно и успешно сотрудничают с американским "Шевроном" не только в осуществлении совместных бизнес-проектов, но и в благотворительных акциях. Помощь Форту-Росс, - русской крепости в Калифорнии, которая была основана в 1812 году, стала их общим делом. Равно как и создание новой площадки для диалога между российским и американским бизнесом, представителями гражданского общества и политической элиты.

С прошлого года конференции "Диалог Форт-Росс" проходят не только в Калифорнии, но и в различных городах России. И хотя участники этих дискуссий, которые застали времена "холодной войны", то есть те, кому за 60, с грустью говорят, что вряд ли застанут новый виток "разрядки" между Россией и США, но именно они оптимистично смотрят в будущее. Хотя бы потому, что помнят и о "разрядке", и о "перезагрузке", и о других, более ранних периодах дружественных отношений между нашими странами. Екатерина Великая была первой из европейских монархов, кто еще в июне 1775 года высказала уверенность в том, что "Англия потеряла свои американские колонии навсегда". И исходя из этого выстраивала отношения с нарождающимся североамериканским государством.

Всякий раз, когда наступают очередные политические заморозки, находится немало людей, готовых утверждать, что они наступают навсегда. Но это не так. Просто надо не оставлять стараний. Поэтому особая благодарность Фонду Горчакова и Российско-Германскому форуму, организаторам конференций "Диалог Форт-Росс", среди которых надо особо помянуть "Российскую газету". "Дорогу осилит идущий!" - истина банальная, но от этого не менее важная. Особенно в нынешние времена.