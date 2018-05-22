СМИ: Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь

В индийском штате Керала девять человек погибли, предположительно, от вируса Нипах, угрожающего человечеству глобальной эпидемией. Об этом сообщает BBC.

Лабораторное подтверждение смерти от вируса получено в трех случаях, еще в шести случаях исследование продолжается. Все пациенты умерли в течение последних двух недель. Кроме того, в городе Кожикод с подозрением на данное заболевание госпитализировано еще 25 человек. Среди погибших есть и медсестра, которая контактировала с пациентами.

Смертельно опасный вирус Нипах был выявлен в 1999 году в Малайзии. Всемирной организацией здравоохранения он включен в список десяти заболеваний, способных вызвать глобальную эпидемию. Инфекция может передаваться людям от животных. Уровень смертности достигает 70 процентов. Эффективной вакцины пока нет.

Основными естественными носителями вируса являются крыланы - фруктовые летучие мыши. Также их называют летучими лисицами и летучими собаками. Сообщается, что в доме, где умерли три человека, было обнаружено манго, надкушенное фруктовой летучей мышью.