Президент США Дональд Трамп для публикации постов в социальных сетях пользуется устройством, недостаточно защищенным от взлома и слежки. Как пишет издание "Политико", у нынешнего хозяина Белого дома есть минимум два телефона. Один из них предназначен для звонков, другой - для связи с подписчиками в микроблоге "Твиттер" и чтения новостей.

Согласно принятым правилам подобные аппараты необходимо менять каждый месяц. Однако Трамп сопротивляется этим требованиям своих помощников. По его мнению, "это слишком неудобно". В итоге его устройство для публикации твитов как минимум пять месяцев не проверялось специалистами по безопасности.

Журналисты обращают внимание, что на аппарате для звонков есть камера и микрофон, которые в теории могут быть взломаны хакерами и использоваться для слежки за президентом. Но узнать точное его местонахождение все же не получится, функция GPS в нем отключена. По мнению журналистов, нежелание Трампа подчиняться протоколам безопасности, которые ограничили бы его общение с друзьями и подписчиками, - одна из личных особенностей президента, связанная с увеличением роли мобильных технологий в современном обществе. В отличие от Обамы он практически не пользуется компьютером, предпочитая ему телефон. Впрочем, Трамп далеко не всегда сам публикует твиты. В Белом доме есть несколько человек, которые пишут за него посты, при этом они имитируют стиль президента и намеренно используют синтаксические и грамматические ошибки, злоупотребляют восклицательными знаками, объединяют не связанные напрямую между собой идеи.

Отметим, что за 9 лет пользования "Твиттером" Трамп опубликовал свыше 37,6 тысячи сообщений (в среднем 11-12 в день).