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22.05.2018 23:51
Рубрика: Культура

Для тех, кто верит

Станиславскому посвятят Губернский фестиваль
Текст: Варвара Карпеева
Российская газета - Столичный выпуск №7572 (109)
С 22 - 31 МАЯ в Москве и Московской области пройдет Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского". На сцене Московского Губернского театра и подмосковных сценических площадках будут показаны спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.
Одним из главных событий фестиваля станет показ спектакля Григория Козлова "Тихий Дон". Фото: Андрей Папенин / Предоставлено пресс-службой Театра Мастерская Одним из главных событий фестиваля станет показ спектакля Григория Козлова "Тихий Дон". Фото: Андрей Папенин / Предоставлено пресс-службой Театра Мастерская
Одним из главных событий фестиваля станет показ спектакля Григория Козлова "Тихий Дон". Фото: Андрей Папенин / Предоставлено пресс-службой Театра Мастерская

В рамках театральной школы состоятся мастер-классы художественных руководителей театров - Сергея Безрукова, Григория Козлова и Николая Коляды. Лекции прочтут статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина, историк театра, автор книги "Станиславский" Римма Кречетова, профессор Нина Шалимова и другие. Участниками театральной школы в рамках фестиваля "Фабрика Станиславского" станут 40 студентов театральных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, Саратова и Новосибирска.

Основная идея большой художественной фестивальной программы - собрать театры, развивающие учение Станиславского и работающие по его системе.

Фото: Пресс-служба Малого театра/Евгения Люлюкина
Малый театр покажет спектакль по историческому роману Мединского

"Мне кажется, пришло время, когда важно уделить внимание именно русскому психологическому театру, - считает художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков. - Личность Станиславского оказала огромное влияние на развитие мирового театра. Он был великим новатором своего времени, создал систему воспитания актера, был одним из создателей режиссерского театра. В этом году исполнится 80 лет, как его не стало... Для участия в фестивале мы отбирали спектакли, близкие к основам русского психологического театра, для которого самое главное - это актер. Можно выбрать яркую, неожиданную форму даже в решении классического произведения, - но режиссер доносит свою идею прежде всего через актера, через "жизнь человеческого духа на сцене", как говорил Станиславский. Ведь и знаменитое "Верю!", которое вслед за Константином Сергеевичем повторяют и режиссеры, и зрители, всегда адресовано именно актеру. Поэтому в отличие от многих фестивалей, где традиционно вручается премия за лучшую режиссуру, лучший спектакль, мы в этом году будем вручать призы только актерам, тем самым подчеркнув важность роли актера в той системе театра, которую создал Станиславский".

В числе спектаклей-участников - "Тихий Дон" петербургского театра "Мастерская" режиссера Григория Козлова, "Гроза" в постановке Евгения Гельфонда челябинского Нового художественного театра, "Большая советская энциклопедия" "Коляды-Театра", "На дне" Валерия Саркисова Нижегородского театра драмы им. М. Горького, "Вишневый сад" Сергея Безрукова Московского Губернского театра.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры РФ и правительства Московской области. Итоги подведут 31 мая, когда будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и мужские роли и вручены театральные статуэтки "Верю". "Прежде всего это не фестиваль-конкурс, а фестиваль-смотр, главная цель которого - дать возможность губернским театрам выехать в Москву, показать свои лучшие спектакли столичной публике", - подчеркивал Сергей Безруков.

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