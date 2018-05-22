Строительство сетей 5G обойдется в 600 миллиардов рублей

Рост "плотности" сетей мобильной связи при внедрении 5G до 2027 года не превысит 20 процентов от охвата сетей предыдущих поколений (без учета базовых станций, построенных для покрытия внутри зданий и под отдельные клиентские проекты). К такому выводу пришли специалисты PWC в своем исследовании. Прямые суммарные затраты отрасли на строительство сети радиодоступа 5G и модернизацию транспортной сети за период с 2020 по 2027 годы не превысят 600 миллиардов рублей.

Наиболее выгодной из всех сценариев с точки зрения общей стоимости владения сетью ("TCO") является модель интенсивного совместного использования сетевого оборудования при сохранении конкурентной модели развития инфраструктуры. Капитальные затраты (сеть радиодоступа и дальнейшее умощнение транспортной сети) в данном случае составят 400-445 миллиардов рублей. Ежегодные операционные затраты отрасли по сравнению с другими вариантами к 2027 году снизятся на сумму от 10 до 19 миллиардов рублей.

"Другие сценарии развития сети - самостоятельное строительство инфраструктуры 5G или создание единой национальной сети пятого поколения - либо потребуют бóльших сроков и финансовых средств (вариант самостоятельного развития), либо будут сопряжены с рисками снижения уровня конкуренции в отрасли и отсутствия возможности физического резервирования инфраструктуры (вариант единой национальной сети)", - отмечают эксперты.

Результаты исследования говорят о том, что значительное число перспективных сервисов пятого поколения может быть реализовано в рамках эволюции стандарта 4G (так называемый 4.9G стандарт). Большая часть уникальных сервисов пятого поколения на начальных этапах развития потребует лишь локального развития сетей в местах спроса на данные услуги (города, производственные, торговые и деловые зоны). В связи с этим наиболее экономически целесообразным и широко используемым во всем мире вариантом разворачивания 5G-сетей будет путь эволюционного внедрения 5G на базе мультистандартных 4G/5G сетей.

В варианте самостоятельного развития сетей мобильными операторами общий уровень капитальных затрат за 2020-2027 гг. с учетом задач внедрения 5G может достичь 18-22 процентов от всех доходов отрасли, что сопоставимо с историческим уровнем ежегодных инвестиций в 19 процентов.