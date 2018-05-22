22 мая Мосгорсуд рассмотрел частные жалобы на определение суда первой инстанции об отказе в принятии к производству исков к ФСБ с требованием признать незаконными действия спецслужбы по истребованию у мессенджера Telegram информации, необходимой для декодирования сообщений пользователей.

Официальный представитель Мосгорсуда сообщил, что Мещанский районный суд столицы законно отказался принять административные иски 36 жалобщиков, пользователей Telegram, к ФСБ России за требование предоставить ключи шифрования переписки.

В Мосгорсуде напомнили, что согласно закону частная жалоба, поданная в порядке административного судопроизводства по данной категории дел, рассматривается в упрощенной форме, то есть без участия сторон.

Дело о блокировке известного мессенджера вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как агентство вопреки закону не стало предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Напомним, что глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством аргументацию Telegram, что это якобы технически невозможно.

Государственное ведомство настаивает, что действия руководства мессенджера угрожают интересам России и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.

Напомним, в июле 2017 года ФСБ запросила у компании информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей. Однако эта информация предоставлена в ФСБ не была, так как, по словам руководителя Telegram Messenger LLP Павла Дурова, "компания не будет выполнять законы, которые не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера. И даже якобы "нарушают конституционное право россиян на тайну переписки".

В октябре прошлого года Мещанский районный суд Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP виновной в неисполнении своих обязанностей как организатора распространения информации и оштрафовал ее на 800 тысяч рублей.

А 13 апреля Таганский районный суд столицы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России из-за того, что его владелец, компания Telegram Messenger LLC, не выполнил возложенную на него законом обязанность передать Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписки пользователей. Через три дня, 16 апреля, Роскомнадзор сообщил о начале блокировки.

Суд заблокировал Telegram в России после того, как агентство не стало предоставлять ФСБ ключи для дешифровки

Однако сервис, пусть и с перебоями, но продолжил работать.

Позже Верховный суд отказался удовлетворить иск компании Telegram Messenger LLP, в котором та требовала признать недействующим приказ Федеральной службы безопасности о передаче ключей шифрования сообщений пользователей мессенджеров.

Представитель ФСБ заявила в Верховном суде, что ключи, необходимые для декодирования сообщений, сами по себе являются лишь инструментом и не относятся к информации, для получения которой необходимо решение суда. А информация, необходимая для декодирования, не является охраняемой Конституцией тайной.