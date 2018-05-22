Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности

США готовы предоставить лидеру КНДР Ким Чен Ыну гарантии безопасности в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Я гарантирую его безопасность. Он будет счастлив. Его страна станет богатой. Если же нам не удастся заключить сделку, то он не будет счастлив", - сказал Трамп.

При этом президент США допустил, что его встреча с лидером КНДР, проведение которой запланировано на 12 июня в Сингапуре, может быть перенесена на более поздний срок.

"Есть определенные условия, которые мы хотим, и я думаю, что мы их получим. Если нет - то у нас не будет встречи. Есть шанс, что это будет отличная встреча для Северной Кореи, и отличная встреча для мира. Если она не пройдет, то, возможно, она пройдет позднее", - сообщил Трамп, слова которого приводит агентство Associated Press. По мнению хозяина Белого дома, у Северной Кореи "есть шанс стать великой страной".

"Я думаю, что им следует использовать эту возможность - очень скоро мы узнаем, хотят ли они этого", - отметил президент США.

Ранее во вторник вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала Fox News заявил, что Вашингтон в ситуации вокруг Северной Кореи никогда не снимал с повестки дня силовой вариант в отношении КНДР.