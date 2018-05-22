Ученые: Нужно стимулировать производство пищи, сохраняющей здоровье

Нужно менять ключевые принципы организации нашего питания - сегодня мы в основном стараемся уменьшить потребление "вредных" продуктов (с большим количеством сахара, жира, соли, с химическими добавками). В будущем же производители смогут предлагать потребителям специализированную пищу, сохраняющую здоровье.

Это - одно из ключевых направлений развития отечественной пищевой промышленности, заложенное в "Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года". Как перестроить производство еды, какие возможности предлагает российская наука - об этом пойдет речь на открывающемся в Москве бизнес-форуме по развитию производства специализированных пищевых продуктов, организованном ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи и Международной промышленной академией.

Перспективное направление в развитии российского здравоохранения - профилактика хронических заболеваний. Для этого нужно обязательно перестроить привычный не слишком "правильный" рацион, характерный для многих россиян. Нужно приучить людей питаться так, чтобы еда стала, по сути, средством профилактики всевозможных заболеваний. Со стороны науки это направление активно развивается. В ФИЦ питания и биотехнологий уже разработано немало продуктов, обогащенных полезными веществами, нутриентами, необходимыми для сохранения здоровья. Причем свои разработки ученые сопровождают клиническими испытаниями, получая доказательства эффективности применения специализированных продуктов.

"Мы - врачи ставим задачу перед российскими производителями: выпускать пищевые продукты, которые помогали бы человеку сохранить и поправить здоровье, - сказал академик РАН Виктор Тутельян. - Сегодня нужны как специализированные продукты питания, так и персонализированные продукты, разработанные учеными, с доказанной эффективностью". Производителям предстоит освоить их промышленный выпуск, совместно с врачами заинтересовать потребителей покупать такую, более здоровую еду. Кроме того, производить такие продукты должно быть выгодно и с точки зрения экономики.

"Новые технологии и рецептуры, которые мы разрабатываем и предлагаем нашей пищевой промышленности, позволяют увеличить пищевую ценность и расширить ассортимент специализированных продуктов, способных если не лечить, то, как минимум, предупреждать развитие многих неинфекционных заболеваний", - пояснил член-корреспондент РАН, директор ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Дмитрий Никитюк.

На форуме законодатели, представители правительственных структур, пищевой отрасли совместно с учеными обсудят важнейшие проблемы вывода новых продуктов на рынок: их регистрацию, контроль качества и безопасности, медицинские рекомендации к применению, а также необходимую нормативно-правовую базу, которая будет способствовать активному внедрению такой еды в нашу жизнь.