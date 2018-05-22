Ученые: Нужно стимулировать производство пищи, сохраняющей здоровье

Новости

Калининградские таможенники задержали тонну контрабандных сигарет 13:08
Постпред РФ: США некомпетентны в вопросе ядерного соглашения с Ираном 13:07
Началось создание ведомственной судебной охраны 13:07
Экс-главу администрации Нижнего Новгорода суд арестовал заочно 13:04
В Крыму отдых в 2018 году не подорожал 13:01
В Туле покажут редкую версию фильма "Брестская крепость" 12:56
Введение штрафов за использование анонимайзеров одобрили во II чтении 12:55
Россотрудничество может пересмотреть формат работы на Украине 12:48
Под Калининградом Су-24 разбомбили "врага" с учетом сирийского опыта 12:48
BBC и HBO совместно снимут биографический сериал о лесбиянке 12:48
Предприниматели дали оценку перспективам российской экономики 12:36
Курганская прокуратура заблокировала сайт по продаже редкой рыбы 12:34
Петербургский водитель стал призером гонки на троллейбусах 12:33
Семь сотрудников Мариинки госпитализированы с отравлением 12:24
СМИ: Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь 12:24
Президент Сингапура пригласила Путина посетить страну в ноябре 12:19
В Иране назвали причину массового отравления грибами 12:12
Самолет МЧС вылетел для ликвидации пала травы в Хабаровском крае 12:11
Дума приняла во втором чтении законопроект о блокировке кредитных карт 12:10
Взрыв произошел на заводе в Беларуси 12:06
Госдума призвала США "не волноваться" из-за неудачных испытаний ракет 12:05
Смоленский школьник умер на уроке физкультуры 11:59
Видео: выходит сериал о Борисе Годунове - с Безруковым и Сухоруковым 11:56
Депутаты приняли в основном чтении законопроект о "Мобильном избирателе" 11:51
В Крыму ответили на заявление Киева о необходимости разрушить мост 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
22.05.2018 12:37
Рубрика: Общество

Ученые: Нужно стимулировать производство пищи, сохраняющей здоровье

Текст: Ирина Невинная
Нужно менять ключевые принципы организации нашего питания - сегодня мы в основном стараемся уменьшить потребление "вредных" продуктов (с большим количеством сахара, жира, соли, с химическими добавками). В будущем же производители смогут предлагать потребителям специализированную пищу, сохраняющую здоровье.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Это - одно из ключевых направлений развития отечественной пищевой промышленности, заложенное в "Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года". Как перестроить производство еды, какие возможности предлагает российская наука - об этом пойдет речь на открывающемся в Москве бизнес-форуме по развитию производства специализированных пищевых продуктов, организованном ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи и Международной промышленной академией.

Фото: depositphotos
Ученые назвали повышающие риск бесплодия продукты питания

Перспективное направление в развитии российского здравоохранения - профилактика хронических заболеваний. Для этого нужно обязательно перестроить привычный не слишком "правильный" рацион, характерный для многих россиян. Нужно приучить людей питаться так, чтобы еда стала, по сути, средством профилактики всевозможных заболеваний. Со стороны науки это направление активно развивается. В ФИЦ питания и биотехнологий уже разработано немало продуктов, обогащенных полезными веществами, нутриентами, необходимыми для сохранения здоровья. Причем свои разработки ученые сопровождают клиническими испытаниями, получая доказательства эффективности применения специализированных продуктов.

"Мы - врачи ставим задачу перед российскими производителями: выпускать пищевые продукты, которые помогали бы человеку сохранить и поправить здоровье, - сказал академик РАН Виктор Тутельян. - Сегодня нужны как специализированные продукты питания, так и персонализированные продукты, разработанные учеными, с доказанной эффективностью". Производителям предстоит освоить их промышленный выпуск, совместно с врачами заинтересовать потребителей покупать такую, более здоровую еду. Кроме того, производить такие продукты должно быть выгодно и с точки зрения экономики.

Фото: depositphotos.com
Избыток углеводов может привести к потере памяти

"Новые технологии и рецептуры, которые мы разрабатываем и предлагаем нашей пищевой промышленности, позволяют увеличить пищевую ценность и расширить ассортимент специализированных продуктов, способных если не лечить, то, как минимум, предупреждать развитие многих неинфекционных заболеваний", - пояснил член-корреспондент РАН, директор ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Дмитрий Никитюк.

На форуме законодатели, представители правительственных структур, пищевой отрасли совместно с учеными обсудят важнейшие проблемы вывода новых продуктов на рынок: их регистрацию, контроль качества и безопасности, медицинские рекомендации к применению, а также необходимую нормативно-правовую базу, которая будет способствовать активному внедрению такой еды в нашу жизнь.

Главное сегодня

В Крыму ответили на заявление Киева о необходимости разрушить мост
Введение штрафов за использование анонимайзеров одобрили во II чтении
АвтоВАЗ снимет с производства Lada Priora, Kalina и Granta
Пушков: Отказ Болгарии от "Южного потока" был ошибкой
Английские фанаты намерены устроить беспорядки во время ЧМ-2018