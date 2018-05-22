В Бразилии дальнобойщики перекрыли дороги из-за роста цен на топливо

В Бразилии дальнобойщики заблокировали десятки дорог. Водители выступают против подорожания топлива. Как отмечает ТАСС, только на прошлой неделе ценники на АЗС менялись пять раз.

В компании Petrobras сложившуюся ситуацию объясняют мировым ростом цен на энергоносители. Однако потребители требуют снизить тарифы за счет пересмотра налогового законодательства.

Дальнобойщики заявили, что не прекратят акции протеста, пока их требования не будут выполнены.

Больше всего недовольных - в густонаселенном штате Сан-Паулу. Там манифестанты перекрыли автомагистрали, ведущие в крупный торговый порт. На дорогах образовались многокилометровые пробки.