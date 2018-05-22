В Дебальцеве выросло число пострадавших при подрыве автобуса

Трое детей ранены при взрыве в рейсовом автобусе в украинском Дебальцеве, передает ТАСС сообщение представительства ДНР. Еще один человек при этом погиб.

По словам представителя ДНР, один из школьников вез в рюкзаке гранату. По каким-то причинам она сдетонировала, когда автобус начал движение. Всего в салоне было около 15 человек.

"В результате взрыва погиб один и ранены трое детей, учащихся 8-го класса школы №5 города Дебальцево", - уточнил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.