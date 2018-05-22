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22.05.2018 12:05
Рубрика: Власть

Госдума призвала США "не волноваться" из-за неудачных испытаний ракет

Текст: Галина Мисливская

Неудачи - неотъемлемая часть испытаний. И  вооружений тоже. Главное - чтобы они срабатывали на боевом дежурстве, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя якобы неудачные запуски российских ракет с ядерной энергоустановкой.

Фото: United States Air Force / wikimedia.org
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Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке заявил, что все испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой с ноября 2017 по февраль 2018 года были неудачными. Согласно сообщению телеканала, другая российская разработка - сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой - проходит испытания успешно, и США на данный момент перед ней безоружны.

"Для того испытания и проводятся, чтобы они были неудачными, а потом в эти неудачные испытания вносить коррективы. И они были бы удачные ", - цитирует агентство слова депутата. Он отметил, что "во всем мире испытывают ракеты, и они с первого раза никуда не летят". Шерин напомнил, что ранее Великобритания также производила неудачные запуски.

"Самое главное, чтобы те виды вооружений, которые уже в эксплуатацию встали, на боевое дежурство, чтобы они срабатывали. А они срабатывать будут. Пусть американцы не волнуются", - заключил парламентарий.

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