В Ливане умерла оказавшаяся миллионершей попрошайка

В столице Бейрута от сердечного приступа умерла женщина, которая занималась попрошайничеством в течение 20 лет. Тело 52-летней Фатимы Отман было найдено на улице, передает ТАСС.

Оказалось, что частично парализованная из-за полученного на гражданской войне ранения женщина сумела накопить больше миллиона долларов. У умершей была найдена сберегательная книжка с данной суммой и около пяти тысяч долларов наличными.

Между тем Фатима не прекращала просить милостыню и жила в арендованном автомобиле. Тело было передано родственникам.